З Польщі через "вульгарність" примусово депортували українку

З Польщі депортували українку / © Gov.pl

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З Польщі примусово депортували 45-річну українку. Також жінці на 5 років забоонили в’їзд до зони Шенгену.

Про це пише onet.pl.

За даними видання, 45-річна громадянка України «тривалий час ігнорувала польське законодавство та норми суспільної поведінки». Незважаючи на численні втручання поліції, накладені адміністративні стягнення, штрафи та остаточні судові рішення, жінка не змінила своєї поведінки. Зрештою її було вислано з Польщі та накладено п’ятирічну заборону на в’їзд до країн Шенгенської зони.

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Жінка нібито порушувала громадський порядок, поводилася вульгарно та перешкоджала виконанню службових обов’язків. Вона також часто влаштовувала сімейні сварки, перебуваючи під впливом алкоголю. До 45-річної жінки застосовувалися різні правові заходи — від попереджень і адміністративних стягнень до штрафів та судових проваджень. Як повідомляють правоохоронні органи, жінка також була двічі засуджена остаточними вироками Районного суду в Закопане за фізичне або психічне насильство над найближчою людиною.

Поліцейські вказали, що громадянка України становить реальну та постійну загрозу безпеці та громадському порядку на території Польщі. Через це її депортували до України.

Нагадаємо, Польща депортувала українця через сома.

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