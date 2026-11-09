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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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З Польщі депортувала молодого українця: що він накоїв

З Польщі депортували 18-річного українця і заборонили йому в’їзд до Шенгену на 10 років

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Варшаві затримали п'яного українця за погром міської інфраструктури

У Варшаві затримали п’яного українця за погром міської інфраструктури

У Варшаві депортували 18-річного громадянина України, якого підозрюють у пошкодженні шкільного спортивного майданчика та автобусної зупинки. За даними польської поліції, молодик був напідпитку, розмальовував зупинку графіті та агресивно реагував на зауваження очевидців.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

Інцидент стався у варшавському районі Воля. Увагу поліції привернули повідомлення у місцевих пабліках про чоловіка в масці, який нищив міську інфраструктуру.

За попередніми даними правоохоронців, спочатку молодик заходив на шкільний майданчик та завдав там шкоди. Згодом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він узявся нищити елементи автобусної зупинки та наносити на неї незаконні графіті. Коли очевидці намагалися зробити йому зауваження, він реагував агресивно і з матюками.

Поліція заарештувала юнака. Підозрюваному було пред’явлено звинувачення у пошкодженні майна, порушенні громадського порядку шляхом хуліганства та незаконному розміщенні плакатів.

У цій справі відкрили адміністративне провадження, яке завершилося рішенням про примусове повернення чоловіка до країни походження. Також на нього було накладено 10-річну заборону на в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони. Того ж дня українця доставили на кордон та передали українській Держприкордонслужбі.

Раніше ми писали, що в Польщі побили 15-річного підлітка та його друга з України за те, що вони розмовляли українською.

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