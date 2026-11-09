З Польщі депортувала молодого українця: що він накоїв

У Варшаві затримали п’яного українця за погром міської інфраструктури

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У Варшаві депортували 18-річного громадянина України, якого підозрюють у пошкодженні шкільного спортивного майданчика та автобусної зупинки. За даними польської поліції, молодик був напідпитку, розмальовував зупинку графіті та агресивно реагував на зауваження очевидців.

Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

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Інцидент стався у варшавському районі Воля. Увагу поліції привернули повідомлення у місцевих пабліках про чоловіка в масці, який нищив міську інфраструктуру.

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За попередніми даними правоохоронців, спочатку молодик заходив на шкільний майданчик та завдав там шкоди. Згодом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він узявся нищити елементи автобусної зупинки та наносити на неї незаконні графіті. Коли очевидці намагалися зробити йому зауваження, він реагував агресивно і з матюками.

Поліція заарештувала юнака. Підозрюваному було пред’явлено звинувачення у пошкодженні майна, порушенні громадського порядку шляхом хуліганства та незаконному розміщенні плакатів.

У цій справі відкрили адміністративне провадження, яке завершилося рішенням про примусове повернення чоловіка до країни походження. Також на нього було накладено 10-річну заборону на в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони. Того ж дня українця доставили на кордон та передали українській Держприкордонслужбі.

Раніше ми писали, що в Польщі побили 15-річного підлітка та його друга з України за те, що вони розмовляли українською.

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