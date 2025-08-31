- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Час на прочитання
- 1 хв
З Польщі депортували 29-річного українця: що він накоїв (відео)
Польські правоохоронці передали хлопця просто в руки українського прикордонника.
З Польщі депортували українця, який розмістив у мережі відеоролик з погрозами підпалу через скасування фінансової допомоги.
Про це повідомив глава МВС Польщі Марчін Кервінський.
Міністр опублікував відео, як польські правоохоронці передають хлопця в руки українського прикордонника.
«Громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в Інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби», — написав Кервінський.
Як додає Оnet, йдеться про чоловіка, який записав відео, в якому погрожував полякам спалити їхні будинки, якщо не отримає допомогу 800+. Українця затримали і звинуватили у публічному підбурюванні до скоєння проступку.
29-річному українцеві заборонено в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони протягом 10 років.
Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям.
Посольство України в Польщі прокоментувало це рішення.