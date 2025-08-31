ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
611
Час на прочитання
1 хв

З Польщі депортували 29-річного українця: що він накоїв (відео)

Польські правоохоронці передали хлопця просто в руки українського прикордонника.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Затриманий українець

Затриманий українець

З Польщі депортували українця, який розмістив у мережі відеоролик з погрозами підпалу через скасування фінансової допомоги.

Про це повідомив глава МВС Польщі Марчін Кервінський.

Міністр опублікував відео, як польські правоохоронці передають хлопця в руки українського прикордонника.

«Громадянина України, який погрожував вчинити підпал у відеороликах, розміщених в Інтернеті, примусово забрали та депортували в Україну співробітники прикордонної служби», — написав Кервінський.

Як додає Оnet, йдеться про чоловіка, який записав відео, в якому погрожував полякам спалити їхні будинки, якщо не отримає допомогу 800+. Українця затримали і звинуватили у публічному підбурюванні до скоєння проступку.

29-річному українцеві заборонено в’їзд до Польщі та країн Шенгенської зони протягом 10 років.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який стосується допомоги українським біженцям.

Посольство України в Польщі прокоментувало це рішення.

Дата публікації
Кількість переглядів
611
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie