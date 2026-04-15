З Польщі депортували 33-річного українця і віддали в руки ДПСУ: що він накоїв

Польська поліція видворила з країни 33-річного українця за систематичні злочини

У Польщі заарештували 33-річного українця, який керував автівкою без посвідчення водія, у стані алкогольного сп’яніння та попри три судові позбавлення прав. Польська поліція вирішила не «морочити» собі голову і відправити його назад до України.

Про це передає поліція Познані.

Поліцейські зупинили 33-річного водія Skoda для перевірки дотримання правил дорожнього руху. Окрім чоловіка, в автомобілі також перебувала 39-річна жінка. Перевірка біографічних даних 33-річного водія, громадянина України, виявила, що він має три чинні судові позбавлення права керування транспортними засобами, а його попереднє водійське посвідчення було анульовано за розпорядженням мера Познані. Це ще не кінець історії.

Під час розмови з українцем поліція помітила запах алкоголю в його диханні. Алкотестер підтвердив підозри поліцейських. У крові чоловіка було майже пів проміле алкоголю.

Крім того, поліція виявила в автомобілі наркотики. 39-річна пасажирка зізналася у зберіганні мефедрону. Пару затримали, а їхнє авто відбуксирували на поліцейський штрафний майданчик.

За зберігання наркотичних речовин жінка добровільно погодилася на виконання громадських робіт протягом 6 місяців, а також сплатила 6000 злотих до Фонду боротьби з наркоманією.

Після того, як слідчі перевірили минуле 33-річного чоловіка в поліцейських системах, виявилося, що він мав судимість не лише за керування авто у нетверезому стані. Протягом останніх кількох років він неодноразово порушував закон. Перелік звинувачень або вироків, за якими його звинувачували, був широким: від використання підроблених водійських прав до участі в шахрайстві з банками та зберігання наркотиків.

Було ухвалено рішення про депортацію 33-річного українця назад до України. Невдовзі після арешту чоловіка перевели за польський кордон на український бік.

Раніше ми писали, чи буде Польща депортувати до України військовозобов’язаних чоловіків.