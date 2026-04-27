З Польщі депортували 37-річного українця — що стало причиною (фото)

У Польщі 37-річного українця депортували після того, як він п’яним приїхав забирати дитину з садочка. Алкотест показав понад 2 проміле.

У Польщі депортували українця / Фото ілюстративне

Громадянина України видворили з Польщі після інциденту біля дитячого садка. 37-річний чоловік приїхав забирати дитину, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в поліції.

Подія сталася у п’ятницю, 24 квітня. Працівники дошкільного закладу звернули увагу на підозрілу поведінку відвідувача, який прибув на автомобілі. Як з’ясувалося, разом із ним у машині перебував його 11-річний син.

Українця депортували з Польщі / Фото: policja.pl

Чоловік сів за кермо п’яним і приїхав до дитсадка

Свідки помітили відверті ознаки сп’яніння та повідомили про це поліцію. На місце прибули правоохоронці, які провели перевірку водія. Тест на алкоголь показав понад 2 проміле в його організмі.

Порушника затримали. Йому інкримінували керування транспортним засобом у нетверезому стані, а також створення загрози для дитини.

Після розгляду справи за клопотанням поліції було ухвалено рішення про його примусове видворення з території Польщі.

Правоохоронці нагадують, що за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння у Польщі передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Брюсселі розробляють нові правила перебування українців у країнах-членах Євросоюзу. Про це раніше повідомляв ТСН.ua.

