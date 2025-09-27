З Польщі депортували українця: що він зробив

Потяг / © commons.wikimedia.org

Інцидент на міжнародній залізниці: українського машиніста пасажирського поїзда, що прямував до Польщі з майже 200 пасажирами на борту, депортували з країни. Причиною стало керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік отримав суворе покарання — п’ятирічну заборону на в’їзд до Шенгенської зони.

Про це повідомило Onet.

Повідомлення про машиніста, який, ймовірно, перебував у стані алкогольного сп’яніння, надійшло до польської поліції минулого вівторка. Тривогу забили співробітники митно-податкової служби, які виконували службові обов’язки у поїзді Київ-Хелм і відчули від чоловіка запах алкоголю.

Поліцейські встановили, що машиністом був 42-річний громадянин України. Проведений тест підтвердив підозри: у видихуваному ним повітрі було 0,3 проміле алкоголю. Хоча це вважається незначним впливом на організм, для особи, відповідальної за безпеку пасажирів, це є грубим порушенням.

У зв’язку з порушенням правопорядку та високою відповідальністю за керування пасажирським поїздом, стосовно українця було негайно розпочато розслідування.

Поліцейські звернулися до прикордонного посту в Дорогуську з вимогою видати рішення про зобов’язання для іноземця повернутися до своєї країни.

Уже в четвер український машиніст був остаточно депортований з території Польщі. Крім того, йому було заборонено в’їзд до Польщі та інших держав Шенгенської зони протягом п’яти років.

Нагадаємо, Польща депортувала шістьох громадян України через скоєння ними злочинів та встановлену реальну загрозу безпеці та громадському порядку в країні. П’ятьох із цих осіб уже доставили на кордон і передали українським службам, тоді як один затриманий наразі перебуває в центрі для іноземців.

Злочини, за які було здійснено депортацію, включали: керування авто у стані сп’яніння, податкові злочини, фінансове шахрайство, крадіжки, знищення майна, переслідування, а також психологічне чи фізичне насильство. Усім депортованим також заборонено в’їзд до країн Шенгенської зони на кілька років.