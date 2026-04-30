З Польщі до України депортували чоловіка
До України депортували чоловіка, який у Польщі влаштував дебош у лікарні.
49-річний громадянин України, який неодноразово порушував закон і порушував громадський порядок, був депортований з Польщі. Йому накладено 5-річну заборону на в’їзд до Шенгенської зони.
Про це пише польське видання onet.pl.
Як випливає з встановлених фактів, раніше до чоловіка застосовувалися різні заходи — від попереджень і адміністративних стягнень до штрафів і судових вироків. Однак жоден із них не привів до поліпшення його поведінки. Зрештою справою зайнялися співробітники Карпатського підрозділу Прикордонної служби, які домоглися його висилки з країни.
49-річний чоловік періодично користувався допомогою Новосадецького товариства допомоги імені святого брата Альберта, однак не дотримувався правил перебування в закладі. Зі свідчень випливає, що він зловживав алкоголем, часто не з'являвся на місці, а також не скористався запропонованою терапією. Його повсякденне життя, як правило, супроводжувалося порушеннями порядку, дрібними крадіжками та агресивною поведінкою.
Один із найсерйозніших інцидентів стався минулої неділі у Спеціалізованій лікарні ім. Єнджея Снядецького в Новому Сончі. Чоловік влаштував там бійку та погрожував медичному персоналу.
