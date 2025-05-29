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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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З Польщі хочуть депортувати українця та заборонити в'їзд до ЄС: що він накоїв

У Польщі затримали українця, який незаконно перевозив мігрантів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Польщі затримали українця

У Польщі затримали українця

У районі села Чиже (Підляське воєводство) у Польщі прикордонники зупинили водія легкового автомобіля для перевірки на дорозі. Чоловік не тільки відмовився виконувати вказівки правоохоронців, але й спробував вдарити одного з них, намагаючись втекти. Виявилося, що він перевозив чотирьох нелегальних мігрантів з Афганістану.

Про це пише польське видання bialystok.se.pl.

Інцидент стався в Гайнівському районі, неподалік від кордону з Білоруссю. Співробітники прикордонної служби вирішили зупинити легковий автомобіль Skoda для проведення планової перевірки. Водій грюкнув дверцятами і спробував вдарити офіцера, щоб втекти з пункту пропуску.

Прикордонникам вдалося швидко знерухомити транспортний засіб та затримати водія. Водієм виявився 54-річний громадянин України, який перевозив у машині чотирьох чоловіків — громадян Афганістану. Усі іноземці незаконно перетнули польсько-білоруський кордон.

Українця затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Крім того, проти затриманого розпочато адміністративне провадження. Чоловіка можуть зобов’язати повернутися до країни походження, а також заборонити в’їзд до країн Шенгенської зони на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, у Польщі звинуватили українців у підпалі ТЦ на замовлення російських спецслужб.

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