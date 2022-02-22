“З повагою та розумінням”: МЗС Білорусі відреагувало на визнання “ЛНР” та “ДНР”

“З повагою та розумінням”: МЗС Білорусі відреагувало на визнання “ЛНР” та “ДНР”

Білоруська сторона обіцяє у своїх діях виходити із прийнятих на себе міжнародних зобов'язань та стратегічного союзництва з Росією.

У вівторок, 22 лютого, МЗС Білорусі оприлюднило заяву з приводу так званого визнання Росією самопроголошених “ЛНР” та “ДНР” на тимчасово окупованій території України.

Офіційну реакцію опублікувано на сайті білоруського зовнішньополітичного відомства.

У цій заяві лукашенківське МЗС звинуватило “низку політиків західних країн” у “неприхованому тиску та погрозах”, які начебто й призвели до “зростання напруженості у східно-європейському регіоні”. Не забули також і традиційну проросійську риторику про "накачування" України зброєю та "незаконні" санкції США та Євросоюзу.

"У такій ситуації ми з повагою та розумінням сприймаємо рішення російської сторони щодо визнання незалежності Донецької та Луганської народних республік. Цей крок Росії має не лише політичний, а й серйозний людський, гуманітарний вимір, враховуючи кількість російських громадян, які проживають на цих територіях і зазнають поневірянь протягом майже восьми років”, — заявили в МЗС.

Водночас у Білорусі підтримали “заяви російської сторони про відкритість до дипломатії”, закликавши “не допустити кровопролиття між братніми слов'янськими народами”.

“Білоруська сторона у своїх подальших діях має намір виходити із принципів сумлінного ставлення всіх сторін до виконання прийнятих на себе міжнародних зобов'язань, стратегічного союзництва з братньою Росією, а також враховувати подальший розвиток ситуації”, - невизначено резюмували білоруські дипломати.

Нагадаємо, Казахстан не має наміру визнавати так звану незалежність ОРДЛО. Міністр закордонних справ країни Мухтар Тлеуберді оголосив, що офіційна позиція Казахстану зараз розробляється, її оголосять найближчим часом.

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