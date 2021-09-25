З повітряними кульками: у Росії урочисто відкрили дерев'яний туалет для водіїв автобусів (відео)

З повітряними кульками: у Росії урочисто відкрили дерев'яний туалет для водіїв автобусів (відео)

Водії додатково ще встановили рукомийник і дзеркало.

У російському місті Ангарськ, що в Іркутській області, урочисто відкрили вуличний дерев'яний туалет для водіїв автобусів.

Про це повідомляє телеграм-канал "Подъём".

"Презентація нового санітарного вузла відбулася на кінцевій зупинці маршруту №7. Атмосферу свята підтримали повітряні кульки і плакат", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для максимального комфорту водії вже самі додатково встановили вуличний рукомийник і дзеркало.

Нагадаємо, раніше у Російській Федерації визначили шістьох переможців конкурсу Domestos на найгірший шкільний туалет країни. Зазначається, що найгіршою стала вбиральня у школі № 1 в місті Гусь-Хрустальний Владимирської області. "Діти відпрошуються додому, якщо потрібно відвідати туалет", - йдеться у підписі до фото.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання