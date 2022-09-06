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З Росії від початку року виїхало понад 400 тисяч осіб: до яких країн хлинули росіяни

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З Росії від початку року виїхало понад 400 тисяч осіб: до яких країн хлинули росіяни

Фото: ТСН

Найбільша кількість осіб виїхала з РФ до України.

Від початку 2022 року з Росії виїхало 419 тисяч осіб. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані Росстату.

Більша частина росіян виїхали до таких країн:

  • Україна (79,6 тисячі);
  • Таджикистан (58,4 тисячі);
  • Вірменія (49 тисяч);
  • Киргизстан (43,6 тисячі);
  • Казахстан (40,7 тисячі).

До країн далекого зарубіжжя:

  • Китай (6,6 тисячі);
  • В'єтнам (5,4 тисячі);
  • Індія (4,1 тисячі).

За даними Росстату, чисельність населення в Росії скоротилася на 480,6 тисячі осіб або на 0,33%. Станом на 1 січня 2022 року чисельність населення РФ оцінювалася у 145,6 млн осіб. 2021 року за аналогічний період цей показник зменшився на 307,7 тисячі осіб.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2243
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