З Росії від початку року виїхало понад 400 тисяч осіб: до яких країн хлинули росіяни

Найбільша кількість осіб виїхала з РФ до України.
Від початку 2022 року з Росії виїхало 419 тисяч осіб. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані Росстату.
Більша частина росіян виїхали до таких країн:
- Україна (79,6 тисячі);
- Таджикистан (58,4 тисячі);
- Вірменія (49 тисяч);
- Киргизстан (43,6 тисячі);
- Казахстан (40,7 тисячі).
До країн далекого зарубіжжя:
- Китай (6,6 тисячі);
- В'єтнам (5,4 тисячі);
- Індія (4,1 тисячі).
За даними Росстату, чисельність населення в Росії скоротилася на 480,6 тисячі осіб або на 0,33%. Станом на 1 січня 2022 року чисельність населення РФ оцінювалася у 145,6 млн осіб. 2021 року за аналогічний період цей показник зменшився на 307,7 тисячі осіб.
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