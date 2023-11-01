З Сектора Гази виїхали перші іноземці через КПП "Рафах": що відомо

Перші іноземні громадяни прибули до Єгипту з Гази через контрольно-пропускний пункт "Рафах".

З Сектора Гази виїхала перша група іноземців. Це сталося після того 1 листопада поранених евакуювали на машинах швидкої допомоги через кордон.

Про це повідомляє Sky News.

"Перші іноземні громадяни прибули до Єгипту з Гази... Це сталося після того, як сьогодні вранці поранених евакуйованих перевезли на машинах швидкої допомоги через кордон", - пише видання.

Відповідно до угоди, досягнутої між Єгиптом, Ізраїлем і ХАМАС, ряду іноземців і важко поранених буде дозволено покинути небезпечну територію.

Евакуація українців з Сектора Гази

МЗС та інші відомства України готують евакуацію українців із Сектора Гази після того, як єгипетська влада дозволила виїзд на свою територію через КПП "Рафах". Нині відомо, що виїзд іноземців із Сектору Гази здійснюватиметься в алфавітному порядку, відповідно до їхнього громадянства.

Нині у списку охочих виїхати з Гази є 358 українців, здебільшого жінки та діти. З усіма підтримується зв’язок.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.