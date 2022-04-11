"З таким фашистським режимом РФ немає про що домовлятися": прем'єр Польщі розкритикував "заслабкі" санкції

"На полі битви між добром і злом не повинно бути нейтральних настроїв", вважає Моравецький.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що санкції ЄС проти Росії подіяли, "як слабка вакцина", та закликав їх посилити.
Про це він сказав після зустрічі з бельгійським колегою Александром Де Кроо, повідомляє на RMF24.
"Санкції подіяли, як надто слабка вакцина. На цьому етапі вони не тільки не зупинили військову машину Путіна, а й певною мірою посилили певну економічну діяльність, що відбувається в Росії", – сказав Моравецький.
"На полі битви між добром і злом не повинно бути нейтральних настроїв. Ми повинні донести всім навколо, хто ще має в цьому сумніви, що з таким жорстоким режимом, як фашистський режим у Москві, нема про що домовлятися", - сказав польський політик.
Моравецький зазначив, що кремлівська пропаганда, яка говорить про "денацифікацію" України - це не що інше, як "фашистські традиції".
"З пропагандою, яка говорить про денацифікацію України, яка у вустах кремлівських пропагандистів прямо нагадує найгірші німецькі, фашистські традиції. Порівнювати режим Путіна з фашистським режимом не тільки правомірно, це доречно, це точно відображає жорстокість того, що відбувається в Україні", - підкреслив очільник польського уряду.
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