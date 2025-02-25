З Туском стався нещасний випадок: політик показав відео після невдалих вихідних

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск травмувався під час катання на лижах, але заявив, що нещасний випадок не змусить його піти на лікарняний.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі X.

В опублікованому відео видно, що у політика бандаж на нозі та він пересувається за допомогою милиць.

Туск розповів, що "це мали бути вихідні мрії", які він планував пів року.

"Два дні з онуками на лижах, я хотів навчити їх кататися. Що ж, я показав їм", – додав прем'єр, вказуючи на свої "обладунки".

За словами Туска, йому доведеться ходити на роботу в бандажі "ще кілька днів". Він додав, що не планує змінювати свій робочий графік через травму і не піде на лікарняний, "хоча дехто, напевно, хотів би цього".

"Але у мене є одна порада: будьте обережні на схилах, я знаю, що сезон ще триває. Розігрівайтеся, перевіряйте лижі – мої не поїхали, і це наслідок моєї необережності. Не обов'язково прислухатися до всіх порад прем'єра, але цю візьміть до уваги", – порадив Туск.

Нагадаємо, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц отримав травму під час пробіжки, він скасував усі зустрічі.

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