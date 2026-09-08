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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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З Угорщини почали виганяти російських дипломатів: яка причина

Угорщина вирішила вислати з країни 10 співробітників російського дипломатичного представництва. У Будапешті заявили, що їхня діяльність визнана неприпустимою силами безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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З Угорщини висилають російських дипломатів

З Угорщини висилають російських дипломатів / © pixabay.com

З Угорщини вислали 10 співробітників російського дипломатичного представництва. Про це рішення вже поінформували посла РФ у Будапешті.

Про це повідомила заступниця прем’єр-міністра Угорщини Аніта Орбан.

Угорщина вислала 10 російських дипломатів з країни

За її словами, відповідальний керівник МЗС Угорщини за її дорученням уже повідомив про це рішення посла Росії у Будапешті.

Причиною стала діяльність дипломатів, яку угорські сили безпеки визнали неприпустимою.

«Це рішення захищає безпеку та суверенітет Угорщини. Це не означає розриву дипломатичних відносин з Росією. Угорщина має намір продовжувати необхідний діалог, заснований на взаємній повазі та дотриманні правил», — заявила Аніта Орбан.

Таким чином, угорська сторона офіційно закликала росіян залишити територію держави через порушення норм Віденської конвенції.

Мадяр провів кадрові «чистки» в МЗС країни

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після Віктора Орбана розпочав реорганізацію Міністерства закордонних справ, звільняючи посадовців, які працювали з ексочільником відомства Петером Сіярто.

За словами парламентського держсекретаря МЗС Дьєрдя Велкі, у межах внутрішнього аудиту та реорганізації рішення про припинення трудових відносин ініціювали щодо 45 із понад 1000 співробітників.

Звільнення зачепили кілька десятків людей, які за керівництва Сіярто брали участь у політичному управлінні МЗС. Велкі зазначив, що саме ці чиновники безпосередньо причетні до втрати репутації країни, довіри союзників та її ізоляції в ЄС. З кожним працівником провели зустріч і пояснили причини, після чого 38 осіб прийняли пропозицію піти у відставку.

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