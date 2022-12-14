"З українцями в серці": Папа Римський закликав святкувати Різдво скромно, а заощаджене – передати Україні

Під час щотижневої загальної аудієнції Папа Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у цей святковий період.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на слова Папи.

"Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Зробімо більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправимо те, що ми збережемо, людям України, які цього потребують", - сказав він.

Нагадаємо, Папа Римський порівняв війну в Україні з жахіттям Другої світової.

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