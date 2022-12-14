"З українцями в серці": Папа Римський закликав святкувати Різдво скромно, а заощаджене – передати Україні

Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців.
Під час щотижневої загальної аудієнції Папа Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у цей святковий період.
Про це повідомляє ABC News з посиланням на слова Папи.
"Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Зробімо більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправимо те, що ми збережемо, людям України, які цього потребують", - сказав він.
Нагадаємо, Папа Римський порівняв війну в Україні з жахіттям Другої світової.
Читайте також:
- Мер Львова Садовий зустрівся з Папою Римським та передав йому символічний подарунок: фото
- Війну розв'язала Росія: Кулеба закликав Ватикан "називати речі своїми іменами"
- Папа Римський залився слізьми, згадавши під час молитви про народ України: відео