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"З українцями в серці": Папа Римський закликав святкувати Різдво скромно, а заощаджене – передати Україні

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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"З українцями в серці": Папа Римський закликав святкувати Різдво скромно, а заощаджене – передати Україні

Фото: Associated Press

Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців.

Під час щотижневої загальної аудієнції Папа Франциск закликав до "конкретних жестів" милосердя для українців у цей святковий період.  

Про це повідомляє ABC News з посиланням на слова Папи.

"Приємно святкувати Різдво та влаштовувати вечірки, але давайте трохи знизимо рівень різдвяних витрат. Зробімо більш скромне Різдво, зі скромнішими подарунками, і відправимо те, що ми збережемо, людям України, які цього потребують", - сказав він.

Нагадаємо, Папа Римський порівняв війну в Україні з жахіттям Другої світової. 

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Дата публікації
Перегляди
809
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