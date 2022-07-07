З України минулої доби виїхали 39 тисяч людей: яка сьогодні ситуація на кордоні

З України минулої доби, 6 липня, вибули 39 тисяч осіб. До України за минулу добу прибуло 37 тисяч громадян.

За добу 6 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули майже 77 тисяч осіб та понад 17 тисяч транспортних засобів.

Про це звітує Західне регіональне управління ДПСУ.



Із 39 тисяч осіб, які виїхали за кордон, понад 22 тисячі перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

Серед 37 тисяч громадян, котрі повернулися з-за кордону, понад 33 тисячі – громадяни України. За добу було оформлено 114 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні три години.

Нагадаємо, до України за добу 5 липня повернулося понад 37 тисяч осіб.

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