З в’язниці в столиці Гаїті втекли декілька сотень ув’язнених - вони вимагають відставки прем’єра країни

З в’язниці в столиці Гаїті втекли декілька сотень ув’язнених. Вони вимагають відставки прем’єр-міністра країни Аріеля Анрі, який фактично керує Гаїті. Через стрілянину на вулицях загинули щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє ВВС.

Серед затриманих були члени банди, яких

звинувачують у причетності до вбивства президента Гаїті Жовенеля Моїза. Його застрелили у власному маєтку 2021 року.

ЗМІ повідомляють про загрозливу ситуацію в місті.

Одна з поліцейських профспілок Гаїті звернулася до всіх поліцейських у столиці, які мають доступ до автомобілів і зброї, і закликала допомогти відновити контроль над вʼязницею. Зараз відомо про щонайменше чотирьох загиблих через стрілянину на вулиці.

Лідером банд став колишній поліцейський Джиммі Шерізьє. Зараз він закликає взяти під варту премʼєр-міністра Гаїті Аріеля Анрі "для звільнення країни". Загострення в країні почалося в той час, коли Анрі перебував з візитом у Кенії — він намагається домовитися про допомогу іноземних збройних сил для боротьби з бандами.

"Ми всі, збройні групи в провінційних містах і збройні групи в столиці, єдині", — сказав ексофіцер поліції, якого вважають причетним до кількох масових вбивств у Порт-о-Пренсі.

Аріель Анрі прийшов до влади після вбивства президента Жовенеля Моїза у 2021 році. Раніше він заявляв, що покине пост у лютому 2024 року, але напередодні сказав, що вибори відкладуть до кінця серпня 2025 року.

Насильство на Гаїті, найбіднішій країні американського континенту, загострилося останніми роками. Банди, які прагнуть усунути прем'єр-міністра Аріеля Генрі, контролюють 80% Порт-о-Пренса. Вони значно посилили свій вплив після вбивства президента країни Жовенеля Моїза в липні 2021 року. Озброєні бандити нерідко нападали на цілі квартали в містах, страчуючи там чоловіків, жінок і дітей, і викрадали місіонерів задля викупу.

Нагадаємо, в Італії заарештували банду високопоставлених озброєних грабіжників віком від 51 до 76 років.

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