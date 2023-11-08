“З великою радістю”: прем’єр Словаччини Фіцо відмовився “дарувати” Україні зброю та боєприпаси

Уряд Словаччини заблокував виділення Україні нового пакету військової допомоги на 40,3 млн євро, який було підготовлено попереднім керівництвом міністерства оборони.

Про це в середу, 8 листопада, повідомляє словацьке видання Pravda.

Пакет допомоги, постачання якої заблокував уряд, включав 4 млн патронів калібру 7,62 мм, 5 172 артилерійських снарядів калібру 125 мм, 140 ракет для зенітного ракетного комплексу "Куб", 8 мінометів і 1 200 снарядів до них. Загалом Словаччина після 24 лютого 2022 року направила в Україну 13 пакетів військової допомоги, вартість якої становить 671 млн євро.

“Я хочу з великою радістю заявити, що весь уряд, тобто всі сторони, які в ньому представлені, одноголосно прийняли рішення відмовитися від відправлення цієї зброї та боєприпасів на територію України”, – цитує видання заяву прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

За його словами, уряд чітко дає зрозуміти, що пріоритетом буде гуманітарна та цивільна допомога, а "будь-які поставки зброї та боєприпасів з державних військових складів в Україну повинні припинитися".

При цьому Фіцо заявив, що підтримуватиме постачання машин для розмінування, які він вважає гуманітарною допомогою, а також не перешкоджатиме збройовим компаніям укладати комерційні контракти для української армії.

Зі Словаччини в Україну на комерційній основі були направлені, зокрема, самохідні гаубиці Zuzana-2. Цю техніку називають у Братиславі флагманською продукцією національної збройової промисловості.

Словаччина також не відмовилася надавати підтримку Україні у військово-медичній сфері.

Нагадаємо, перед недавніми парламентськими виборами, на яких перемогла партія Роберта Фіцо, він попередив, що не відправить “жодного патрона” для допомоги Україні. Видання Politico припускає, що існує особиста причина негативного ставлення очільника словацького уряду до України.

Читайте також: