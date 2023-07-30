З вигуками “слава Путіну”: в Нігері люди з російськими прапорами штурмували французьке посольство (фото)

У неділю, 30 липня, тисячі прихильників хунти, яка захопила Нігер під час державного перевороту на початку цього тижня, пройшли маршем вулицями столиці Ніамея. Вони розмахували російськими прапорами та скандували ім’я президента Росії, прямуючи до посольства Франції, колонією якої раніше була ця африканська держава.

Про це повідомляє Associated Press.

Біля французького посольства протестувальники поводилися агресивно. За словами дипломатів, вони підпалили двері амбасади та зірвали вивіску з адміністративної будівлі. Розігнати натовп вдалося лише із застосуванням сльозогінного газу.

Масову демонстрацію організували на підтримку путчистів, які повалили обраного в 2021 році президента Мохамеда Базума. Причиною стало те, що в адміністрації президента Франції Емануеля Макрона, коментуючи події в Нігері, заявили, що не допустять державного перевороту.

Проросійські настрої протестувальників пояснюють тим, що група найманців ПВК “Вагнер” діє в сусідньому Малі, а президент Росії Володимир Путін хоче розширити вплив своєї країни в регіоні. Однак поки що незрозуміло, чи підуть нові лідери хунти назустріч Москві чи будуть підтримувати західних партнерів Нігеру.

Як повідомляє France24, на напад на свою дипломатичну установу відреагували в офісі президента Франції.

“Якщо будь-хто нападе на громадян Франції, армію, дипломатів і інтереси Франції, вони побачать, що Франція відповість негайним і нерозв’язним способом”, – заявили в адміністрації Еммануеля Макрона.

Західноафриканський регіональний блок ECOWAS готується обговорити переворот у Нігері під час саміту, який відбудеться в Нігерії.

Нагадаємо, путчисти в Нігері заявили, що призупинили роботу всіх інститутів і закрили кордони країни. Президент Нігеру Мохамед Базум, який був союзником України в Африці, утримується військами президентської гвардії від ранку 26 липня.

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