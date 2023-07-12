З вирізаним шлунком та кишками: у Пригожина виявили смертельне захворювання – росЗМП

У Росії заявили, що Пригожин лікувався від раку черевної порожнини.

У власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, можливо, діагностували рак. Нібито він тривалий час проходив серйозну терапію.

Про це пише російське видання "Проект".

За інформацією джерел видання, йдеться про рак абдомінальної області.

Один із співрозмовників видання розповів, що Пригожин лікувався від раку довгий час і проходив серйозну терапію. За його словами, зараз "процес утворення пухлини начебто зупинено".

Хвороба змусила ватажка "вагнерівців" вести здоровий спосіб життя і дотримуватися суворої дієти.

Один із багаторічних співробітників Пригожина розповів журналістам, що останнім часом лише одного разу бачив, як той дозволив собі випити склянку лимонаду.

"Це людина (Пригожин — Ред.) з вирізаним шлунком та кишками", — сказав один із його знайомих.

Як доказ цієї інформації вказує виявлений у його заміському будинку ретельно обладнаний медичний кабінет. Його фото потрапили до Мережі після обшуку будинку. На одній з фото була кімната з реанімаційним ліжком, апаратом для штучної вентиляції легень та кисневим концентратором.

Власний медкабінет Пригожина в особняку / Фото: t.me/shot_shot

Крім цього, відомо, що Пригожин лікувався в елітній клініці "Согаз" (у неї є спільні проєкти зі старшою донькою диктатора Путіна Марією Воронцовою). Ватажок "Вагнера" був одним із її перших клієнтів зі статусом "супер VIP".

Хоча у списку VIP-клієнтів клініки рахувався не сам Пригожин, а Дмитро Ісаакович Гейлер. Паспорт на ім'я цієї людини, але з фотографією ватажка "вагнерівців" виявили під час обшуків у будинку Пригожина.

Паспорт на ім'я Дмитра Гейлера з фотографією Пригожина.

Знайомі Пригожина на анонімних умовах у розмові з журналістами не виключають, що проблеми зі здоров'ям могли вплинути на його рішення розпочати заколот.

Раніше повідомлялося, що Євген Пригожин після заколоту зустрічався з Путіним у Кремлі.

Також стало відомо, що Пригожину повернули коробки з 10 млрд рублів і зливки золота, вилучені після заколоту. Загальна вага такої суми у п'ятитисячному купюрі рублів становить кілька тонн.

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