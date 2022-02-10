"З вірою в перемогу": російська делегація під час перемовин "Норманді" скасувала блокаду Азовського моря

"З вірою в перемогу": російська делегація під час перемовин "Норманді" скасувала блокаду Азовського моря

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Під час перемовин політичних радників "нормандського формату", які вже тривають сьому годину у Берліні, Росія скасувала блокаду Азовського моря.

Про це повідомив керівник організації "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко в четвер, 10 лютого.

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Клименко для підтвердження цієї інформації опублікував фото документа, у якому йдеться про скасування Росією під час зустрічі у Берліні блокування Азовського моря. "Морські новини про перекриття Азовського моря. Без коментарів. Все підкреслено. Працюємо. Отже - продовжуємо. З вірою в перемогу...", - написав Клименко.

Росія скасувала блокаду Азовського моря / Andrii Klymenko

Щодо блокади Чорного морю, то поки ситуація залишається без змін. "Щодо Чорному морю все без змін (поки), а порти Чорного моря - це 95% українського експорту, порти Азову - 5%. Разом - це майже половина усього експорту України", - зазначив керівник організації.