"З вовками жити – по-вовчому вити": Путін обурився через обмеження Заходу щодо авіації РФ

Президент Росії Володимир Путін висловив своє обурення обмеженнями Заходу в авіагалузі, які були запроваджені внаслідок вторгнення РФ до України.

Про це очільник Кремля заявив на церемонії відкриття об’єктів цивільної авіації 9 лютого.

Зауважимо, що на початку лютого турецька компанія Havas – найбільший оператор з наземного обслуговування літаків – попередила авіаперевізників, що не зможе обслуговувати літаки з Росії, Білорусі та Ірану. Адже ці авіасудна підпадають під санкції США за вторгнення РФ до України.

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Так, Путін розповів, як посварився з очільником російського Мінтрансу Віталієм Савельєвим і казав йому, що більше уваги треба приділяти закупівлям вітчизняної техніки. Очільник Кремля також назвав правильним рішення залишити в Росії іноземні літаки.

"От Віталій Геннадійович ухвалив таке волюнтаристське рішення, взяв і все залишив у нас. Ну, і правильно зробив. Тому що якщо з нами так по-хамськи поводяться, то з вовками жити – по-вовчому вити. Ну зберіг галузь, зберіг парк. Обсяги перевезень навіть підростати почали. Ставку треба робити на вітчизняні повітряні судна", – розповів президент РФ.

Він також сказав, що розраховує на своєчасну "видачу на гора" вітчизняною промисловістю нових літаків, включно з МС-21. Путін повідомив, що держава продовжить підтримувати лоукостери.

Висловився російський президент і про економіку, сказавши, що для Заходу виявилося несподіваним, наскільки начебто ефективно РФ протистоїть загрозам у сфері економіки. Путін заявив про очікування зростання економіки РФ 2023 року. Він також запевнив, що держава начебто подолала найскладніший етап, пов'язаний із санкціями, і йтиме вперед.

Нагадаємо, що російські авіакомпанії привласнили понад 400 пасажирських літаків та відмовляються їх повертати лізинговим компаніям. Прихопили вони собі також авіазапчастини, які орендували у західних компаній.На такий крок РФ пішла у відповідь на санкції Заходу через війну в Україні.

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