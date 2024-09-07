З вулиць зносило людей та автівки: супертайфун пронісся південним Китаєм (відео)

Тайфун Ягі був найпотужнішим цього року в тихоокеанському регіоні.

На південь Китаю обрушився супертайфун Ягі з проливним дощем та ураганним вітром. Швидкість вітру перевищувала 200 км/год.

Відео стихії публікують у соцмережах.

Як видно на опублікованих кадрах ураган зносив на вулицях людей і автівки. Зливою заливало будівлі, підвісні стелі не витримували натиску води.

Деякі транспортні засоби пливли по вулицях, що перетворилися на бурхливі брудні річки.

Найпотужніший цього року тайфун в Азії пронісся на півдні Китаю

Як повідомляє Reuters, без електропостачання залишились понад 800 тисяч будинків у провінції Хайнань, з місця розгулу стихії евакуйовано понад мільйон людей.

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Через тайфун довелося закрити школи, підприємства та припинити транспортне сполучення в Гонконзі, Макао та провінції Гуандун.

З максимальною швидкістю вітру 234 км/год біля свого центру Ягі реєструється як другий за потужністю тропічний циклон у світі після атлантичного урагану Беріл і найсильніший у тихоокеанському басейні цього року.

Нагадаємо, ураган Беріл став найшвидшим штормом в історії Атлантики, що переріс в інтенсивний ураган п'ятої категорії, який за кілька днів забрав життя щонайменше дев'ятьох людей і завдав значних руйнувань на Карибських островах і у Венесуелі.

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