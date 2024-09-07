З вулиць зносило людей та автівки: супертайфун пронісся південним Китаєм (відео)

Тайфун Ягі був найпотужнішим цього року в тихоокеанському регіоні.
На південь Китаю обрушився супертайфун Ягі з проливним дощем та ураганним вітром. Швидкість вітру перевищувала 200 км/год.
Відео стихії публікують у соцмережах.
Як видно на опублікованих кадрах ураган зносив на вулицях людей і автівки. Зливою заливало будівлі, підвісні стелі не витримували натиску води.
Деякі транспортні засоби пливли по вулицях, що перетворилися на бурхливі брудні річки.
Як повідомляє Reuters, без електропостачання залишились понад 800 тисяч будинків у провінції Хайнань, з місця розгулу стихії евакуйовано понад мільйон людей.
Через тайфун довелося закрити школи, підприємства та припинити транспортне сполучення в Гонконзі, Макао та провінції Гуандун.
З максимальною швидкістю вітру 234 км/год біля свого центру Ягі реєструється як другий за потужністю тропічний циклон у світі після атлантичного урагану Беріл і найсильніший у тихоокеанському басейні цього року.
Нагадаємо, ураган Беріл став найшвидшим штормом в історії Атлантики, що переріс в інтенсивний ураган п'ятої категорії, який за кілька днів забрав життя щонайменше дев'ятьох людей і завдав значних руйнувань на Карибських островах і у Венесуелі.
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