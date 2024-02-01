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З яких областей України найбільше біженців у Польщі: результати опитування

З яких областей України найбільше біженців у Польщі: результати опитування

Українці в Польщі / Фото: Укрінформ

Найбільше українців, що перебувають у Польщі, приїхали з Дніпропетровщини.

Станом на осінь 2023 року у Польщі налічувалося близько мільйона українців. Найбільше наших співвітчизників приїхали до Польщі з Дніпропетровщини. Найменше – киян та жителів Криму (менше 1%).

Про це передає міжнародна агенція з працевлаштування Gremi Personal.

Наразі ТОП-10 областей за найбільшою кількістю українців у Польщі:

  • Дніпропетровська — 9,82%;
  • Хмельницька — 6,8%;
  • Івано-Франківська — 6,3%;
  • Львівська — 6,05%;
  • Волинська — 5,79;
  • Рівенська — 5,79%;
  • Харківська — 5,29%;
  • Житомирська — 5,29%;
  • Вінницька — 4,53%.
© Gremi Personal
Фото: Gremi Personal

Серед опитаних 52,64% — жителі міст, 17,63% приїхали з селищ і 29,72% — із сіл.

© Gremi Personal
Фото: Gremi Personal

Аналітики зауважили, що навесні 2022 року найбільше українців приїхало до Польщі із областей, що розташовані в близькості від бойових дій. А взимку 2023-2024 року у Польщі серед опитаних  українців переважна більшість — це трудові мігранти.

"Історично склалося, що найбільш у Польщі працювало українців із західних регіонів країни. Початок війни вніс зміни в цю традицію, адже багато людей були змушені  виїхати із східних та південних регіонів із міркувань безпеки.

Однак за два роки більшість встигли впорядкувати своє життя: хтось повернувся в Україну, хтось поїхав до інших країн, тому попри війну географічний показник вирівнюється. Зокрема, у Польщі залишаються ті українці, які прагнуть працювати" — розповіла директорка департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

За її словами, кількість офіційно працевлаштованих українців у Польщі на кінець 2023 року складала 750 тисяч від 1 млн 125 тис. усіх працюючих іноземців.

Нагадаємо, що, за результатами соцопитування, кожен п'ятий поляк негативно ставиться до українців.

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