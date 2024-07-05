З якою метою Орбан поїхав до Путіна: несподіване пояснення політолога

Своєю позицією прем'єр Угорщини більшою мірою підлаштовується під кандидата в президенти США Дональда Трампа, ніж під господаря Кремля.

Прем’єр міністр Угорщини Віктор Орбан на початку головування своєї країни в Раді ЄС здійснив почергові візити до Києва та Москви, щоб задекларувати свою роль "миротворця". При цьому така його "гра" – зовсім не в інтересах Путіна.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна

"Ініціативи, які висуває Орбан змістовно не відповідають позиції Путіна. Адже російський диктатор хоче не заморожування війни, а капітуляції України з її "демілітаризацією". Орбан жодних таких вимог не висуває. Те, що висуває Орбан, - це намагання виступити в ролі посередника, такого "миротворця". Не важливо буде результат чи ні, от головне продемонструвати таку свою роль і що "треба шукати діалогу з Москвою", - вважає він.

Політолог зазначив, що своєю позицією Орбан більшою мірою підлаштовується під кандидата в президенти США Дональда Трампа.

"Мирні ініціативи" Орбана - це точно гра під Трампа. Тому що саме позиція його команди полягає в тому, щоб "заморозити" війну в Україні", – зауважив Володимир Фесенко.

За його словами, своїм візитом в Москву Орбан демонструє, що хоче зберігати особливі стосунки з Москвою і хоче домовлятися з нею, зокрема щодо "примирення" чи завершення війни в Україні.

При цьому політолог зазначив, що повноважень ухвалювати одноосібні рішення від імені ЄС прем’єр-міністр Угорщини, попри головування його країни, не має, а такі його ініціативи як зустріч із Путіним, якщо вони не узгоджені з іншими країнами Євросоюзу, лише посилюють недовіру до угорського політика.

"Це особиста його ініціатива. Він не може підписувати жодних договорів, документів від імені ЄС. Від себе - так. Він може ініціювати деякі речі. Наприклад, скликання якоїсь конференції, чи ставити питання для розгляду на засіданнях Ради ЄС. Таке він може як керівник головуючої країни, але не більше. Так що в цьому сенсі його повноваження обмежені", - наголосив Фесенко.

Зрештою, підсумовує політолог, як і очікувалося, головування Угорщини в Раді ЄС буде скандальним.

Орбан домовляється із путіним! Перші результати

Нагадаємо, 2 липня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Києва із неанонсованим візитом.

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