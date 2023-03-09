З'ясовували, хто більше вбив людей: у Росії сліпий окупант зарізав хірурга

Окупант похвалився, що на війні проти України він вбивав людей.

У місті Корольов у Росії сліпий окупант зарізав свого друга-хірурга. Вони сперечалися про те, скількох людей вбили.

Про це пише російський пропагандистський телеграм-канал Baza.

Мінер Олександр Шуклін у 2016 році брав участь у війні проти України. В окупованій частині Донецької області перед його обличчям розірвалась міна, через що загарбник став сліпим. Він 5 років у Росії готував мінерів, проте згодом вирішив стати медиком.

Напередодні Шуклін зустрівся зі своїм другом дитинства, який працював хірургом. Чоловіки кілька днів розпивали алкоголь. Під час останньої п'янки хірург запитав окупанта-мінера, чи вбивав він на війні проти України людей. Той похвалився, що вбивав та заявив, що хірурги теж мають "особисті кладовища". На це медик заявив, що зарізав 13 людей і заріже й окупанта. Він намагався вбити Шукліна, проте останній перерізав йому шию. Потерпілий помер.

Окупанта-інваліда затримала поліція.

Нагадаємо, у Росії мати окупанта помітила зникнення сина після того, як у неї закінчилися його гроші.

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