З'явились фото пошкодженої залізничної колії в Бєлгородській області РФ

Раніше повідомлялося, що залізничне полотно в РФ пошкодили невідомі особи.
У Бєлгородській області в Росії невідомі пошкодили залізничні колії.
Фото пошкодження з'явилися, зокрема, в російських засобах масової пропаганди. З огляду на характер руйнувань, можна припустити, що міст підірвали.
Як відомо, залізничне полотно пошкоджено у Шебекінському районі Бєлгородської області, що межує з Україною. Потерпілих внаслідок події немає.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала пошкодження цих залізничних колій, але вона не повідомила, чи причетні до цього ЗСУ.
До слова, раніше українська розвідка заявила, що російські спецслужби планують влаштувати теракти на території РФ, щоб посилити антиукраїнські настрої серед населення.