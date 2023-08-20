З'явилися фото вибуху літака на російському військовому аеродрому "Сольці"

19 серпня безпілотник завдав удар по російському авіабазі.
У Мережу виклали фото загоряння бомбардувальника Ту-22М3 внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" у Новгородській області РФ. Є інформація про знищення двох літаків.
Фото публікує канал "Сирена".
Нагадаємо, 19 серпня безпілотник завдав удар по російському аеродрому "Сольці" в Новгородській області РФ.
Раніше з'явилася інформація від американських аналітиків, що внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" пошкоджено два бомбардувальники Ту-22М3.
Експерти послалися на геолокаційні зображення, опубліковані 19 серпня, на яких ввидно дим, що піднімається з авіабази "Сольці".
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