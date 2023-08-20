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З'явилися фото вибуху літака на російському військовому аеродрому "Сольці"

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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З'явилися фото вибуху літака на російському військовому аеродрому "Сольці"

Удар БПЛА по аеродрому в Новгородській області РФ Фото: Сирена

19 серпня безпілотник завдав удар по російському авіабазі.

У Мережу виклали фото загоряння бомбардувальника Ту-22М3 внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" у Новгородській області РФ. Є інформація про знищення двох літаків.

Фото публікує канал "Сирена".

Нагадаємо, 19 серпня безпілотник завдав удар по російському аеродрому "Сольці" в Новгородській області РФ. 

Горіння бомбардувальника Ту-22М3 внаслідок атаки по війському аеродрому
Горіння бомбардувальника Ту-22М3 внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" у Новгородській області РФ Фото: Сирена

Раніше з'явилася інформація від американських аналітиків, що внаслідок атаки по війському аеродрому "Сольці" пошкоджено два бомбардувальники Ту-22М3.

Удар БПЛА по аеродрому в Новгородській області РФ Фото: Сирена / ©
Удар БПЛА по аеродрому в Новгородській області РФ Фото: Сирена

Експерти послалися на геолокаційні зображення, опубліковані 19 серпня, на яких ввидно дим, що піднімається з авіабази "Сольці".

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Дата публікації
Перегляди
2283
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