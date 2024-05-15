Замах на Фіцо: з'явилися нові подробиці стрілянини у Словаччині

Словаччина оговтується від звістки про стрілянину, яка сталася 15 травня в місті Гандлова. Жертвою нападу став прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо.

У Словаччині сталася стрілянина, під час якої постраждав прем'єр країни Роберт Фіцо. Він нібито отримав 2-3 кульових поранення в кінцівки та живіт. Хоча офіційного підтвердження ще немає, схоже, що з вогнепальної зброї стріляли 4-5 разів.

Про це пише Startitup

Ситуація призвела до термінової зупинки роботи парламенту. Незважаючи на протести опозиційних депутатів, головуючий на засіданні Любош Блага зірвав засідання. "Це ваша робота", — різко сказав він опозиції.

За даними джерел видання, Фіцо доставили гелікоптером до лікарні в Банській Бистриці, адже до Братислави потрібно було б надто довго добиратися через необхідність невідкладного втручання.

| URGENTE: Imágenes del primer ministro eslovaco Robert Fico siendo llevado a su coche tras recibir varios disparos en un intento de asesinato. El atacante ha sido detenido. pic.twitter.com/HcxSa1FJZx — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 15, 2024

"Через вашу ненависть він сьогодні бореться за своє життя", - сказав Любош Блага до опозиції.

"Вважаю сьогоднішній напад неприпустимим. Це кульмінація настроїв, які плекаються в суспільстві", – сказав Генпрокурор Словаччини Марош Жилінка. Напад на Фіцо він назвав "замахом на саму суть державності".

Зазначається, що ймовірним нападником є 71-річний житель Левиць. Про це повідомляють словацькі ЗМІ.

Нагадаємо, премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у середу, 15 травня, поранили під час стрілянини у будівлі, де проходило засідання уряду.

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