З’явилися останні кадри з героїнею "Діамантової руки": подробиці розшуків Світлани Світличної

У Москві продовжують шукати легендарну актрису радянського кіно — 81-річна жінка уже п’ять днів не повертається додому.

Голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін доручив доповісти йому про обставини зникнення в Москві актриси Світлани Світличної, яка востаннє виходила на зв’язок із родичами 20 жовтня.

Як повідомляють російські ЗМІ, легендарна актриса, яка відома за своєю роллю в радянські комедії “Діамантова рука”, де вона зіграла спокусницю і спільницю контрабандистів, телефонувала своїм рідним, але зробила це з невідомого номера.

За словами невістки Ольги, знаменита актриса телефонувала їй близько 17.00 у середу, 20 жовтня, і спілкувалася на підвищених тонах. Така сварливість Світличної не була чимось незвичайним, актриса останнім часом страждає на деменцію.

Згодом, коли з’ясувалося, що Світличної немає вдома, родичі зателефонували на номер, з якого в останній раз виходила на зв'язок актриса, але якась жінка вислухала їх та заблокувала їхній номер.

Відомо, що у день зникнення до Світлани Світличної викликали швидку допомогу, коли вона була на студії імені Горького, але актриса від госпіталізації відмовилася.

У день зникнення, 20 жовтня, Світлична потрапила в об'єктив камер спостереження. На записі, який опубліковано в Telegram-каналі “РЕН ТВ”, видно, як артистку проводжають до квартири консьєрж і сусіди.

Відомо, що з помешкання, в якому проживала Світлана Світлична, нічого не пропало. На місці всі особисті речі, документи і велика сума грошей.

Нагадаємо, нещодавно на особистому сайті сина експрезидента США Дональда Трампа-молодшого з’явилося оголошення про продаж футболки із написом, в якому актор Алек Болдвін звинувачується у вбивстві.

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