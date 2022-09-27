З’явилися перші фото та відео з місця аварії на "Північному потоці-2"

У ніч проти 26 вересня сталася аварія на газовому трубопроводі "Північний потік-2", який так і не було введено в експлуатацію. У Мережі з’явилися перші фото та відео з місця аварії просто посеред моря.

За попередньою інформацією, ширина кола витоку сягає кількох сотень метрів.

Про це повідомили на сторінці Збройних сил Данії у Твітері.

У ніч проти 26 вересня оператор "Північного потоку-2" повідомив, що тиск у газопроводі впав зі 105 барів до 7. Попри те, що "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію, його встигли заповнити 300 млн кубометрів. газу - за кілька днів до того, як Німеччина скасувала запуск.

Слід зазначити, що витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ з Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що витік газу з газопроводу "Північний потік" – це акт агресії Росії проти ЄС, найкращою відповіддю на який має бути надання Україні танків.

Зазначимо, наразі в Росії не встановили причини витоку газу з труб "Північного потоку". Проте у Кремлі "не виключають можливості саботажу".

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