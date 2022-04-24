Хто стане президентом Франції: голосування у другому турі завершено, перші екзитполи

У неділю, 24 квітня, відбувся другий тур виборів президента Франції. Дільниці закрилися о 21:00 за київським часом. За крісло голови держави змагаються чинний президент Еммануель Макрон та лідерка проросійської ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.
Французькі ЗМІ публікують перші дані з виборчих дільниць на виборах президента Франції. Згідно з ними, перемогу отримує чинний голова Франції. За результатами екзитполів за нього проголосували близько 58% виборців.
Дані французьких екзитполів:
IPSOS: Макрон - 58,2%, Ле Пен - 41,8%;
IFOP: Макрон - 58%, Ле Пен - 42%;
Elabe: Макрон - 57,6%, Ле Пен - 42,4%.
Конкурентка Макрона Ле Пен, коментуючи перші результати екзитполів, заявила, що визнає поразку на виборах президента Франції.
Зауважимо, що офіційні підсумки виборів Конституційний суд оголосить 27 квітня.
Варто зазначити, у першому турі чинний голова держави Еммануель Макрон отримав 27,85% голосів, а Марін Ле Пен - 23,15%. Макрон отримав підтримку на заході, південному заході та сході країни, тоді як північ, північний схід, південь та південний схід голосували за Ле Пен.
Як повідомили у Департаменті правової та адміністративної інформації Франції, виборчі дільниці відкрились о 8:00 за місцевим часом і закрилися о 19:00. У великих містах проголосувати можна було до 20:00.
Нагадаємо, що Ле Пен заявила, що в разі її перемоги країна вийде із військового командування НАТО. Як вважає чинний президент Макрон, Марін спробує вийти також і з Європейського Союзу, хоча вона це спростувала.
До слова, у Франції з населенням близько 67 млн осіб право голосу мають 48,7 млн виборців. Президента Франції громадяни обирають загальним прямим голосуванням на 5 років. Пост президента не можна займати більше двох термінів поспіль.
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