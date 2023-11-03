Атака на Севастополь: що з кораблями "Мінськ" та "Ростов-на-Дону" (супутникові фото)

Показали супутникові фото, які свідчать про стан кораблів після атаки на Севастополь.
Станом на 31 жовтня росіяни розібрали великий десантний корабель "Мінськ". Натомість підводне судно "Ростов-на-Дону" продовжує залишатися у сухому доці.
Відповідні супутникові знімки на своїй сторінці в X (Twitter) виклав OSINT-аналітик MT Anderson.
"Подивіться на сухі доки навколо Севастополя в надвисокій роздільній здатності. Розібраний "Мінськ" (127) покинув сухий док і пришвартований на північ від нього. Ростов-на-Дону (KILO) все ще в сухому доку", – написав він.
Коротко про атаку на Севастополь
Вночі 13 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунали гучні вибухи. Атаки зазнав судноремонтний завод у Севастополі.
Представник українського Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив ушкодження двох суден під час нічної атаки: дизель-електричного підводного човна "Ростов-на-Дону" та великого десантного корабля "Мінськ".
"Скоріше за все, великий десантний корабель став уже не таким великим, і навряд чи буде кораблем. Відновлення цих суден потребує додаткових виробничих потужностей. Зокрема, якими й хизувався той самий судноремонтний завод. Але зараз він більше схожий на згарище", – наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
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