З'явилися супутникові знімки після теракту в "Крокус Сіті Холі"

Супутникові знімки показали масштаби руйнувань після теракту в "Крокус Сіті Холі".

З'явилися супутникові знімки, які демонструють наслідки теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї. На фото видно, що внаслідок пожежі, яка виникла після вибуху, дах будівлі обвалився, завдавши значних руйнувань.

Відповідні знімки опублікувало видання "Крим.Реалії" з посиланням на "Радіо Свобода".

"За оцінками експертів, відновлення концертного залу, у якого внаслідок пожежі обвалився дах, коштуватиме від 9 до 15 мільярдів рублів", - йдеться в повідомленні.

Крокус Сіті Хол до теракту / Фото: Радіо Свобода

Крокус Сіті Хол після теракту / Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, що ввечері 22 березня кілька людей у камуфляжній формі влаштували стрілянину в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол", потім там стався вибух і почалася пожежа. За останніми офіційними даними, внаслідок теракту загинули 144 людини, ще 382 постраждали.

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