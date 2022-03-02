З’явилось відео, як у Санкт-Петербурзі розганяють мирні антивоєнні мітинги

З’явилось відео, як у Санкт-Петербурзі розганяють мирні антивоєнні мітинги

Найбільше постраждали жінки - їх російська поліція силоміць тягнула до відділків.

У Санкт-Петербурзі кілька сотень містян вийшли на антивоєнні мітинги. Натомість російська поліція намагалася жорстоко розігнати мирні протести.

На відео видно, що росіяни не вчиняли жодних провокацій. Водночас російська поліція вибірково ловила учасників мітингів. Найбільше постраждали жінки - їх силоміць тягнули до відділків.

Як зазначає російський телеканал "Дождь", затримано було принаймні 176 учасників акції. Загалом за 7 днів антивоєнних акцій у Росії було затримано понад 7 тисяч людей.