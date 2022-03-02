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З’явилось відео, як у Санкт-Петербурзі розганяють мирні антивоєнні мітинги

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З’явилось відео, як у Санкт-Петербурзі розганяють мирні антивоєнні мітинги

Скриншот з відео

Найбільше постраждали жінки - їх російська поліція силоміць тягнула до відділків.

У Санкт-Петербурзі кілька сотень містян вийшли на антивоєнні мітинги. Натомість російська поліція намагалася жорстоко розігнати мирні протести. 

На відео видно, що росіяни не вчиняли жодних провокацій. Водночас російська поліція вибірково ловила учасників мітингів. Найбільше постраждали жінки - їх силоміць тягнули до відділків.

Як зазначає російський телеканал "Дождь", затримано було принаймні 176 учасників акції. Загалом за 7 днів антивоєнних акцій у Росії було затримано понад 7 тисяч людей.

У Санкт-Петербурзі жорстко розганяють антивоєнні мітинги

У Санкт-Петербурзі жорстко розганяють антивоєнні мітинги

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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