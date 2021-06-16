З’явилося відео смертельної аварії фунікулера в Італії, яка забрала життя 14 людей

Запис вівся камерою на верхній станції канатної дороги Стреза-Мотароне, де 23 травня сталася ця трагедія.

Як свідчать опубліковані в Twitter італійського телеканалу Tg3 кадри, на момент аварії фунікулер вже майже прибув до верхньої станції. За якусь мить до завершення підйому обірвався один з тросів.

Кабіна, в якій перебувало 15 осіб, почала рухатися у зворотному напрямку, набираючи розгін. Момент падіння на відео не зафіксовано. У смертельній аварії вижив тільки один пасажир фунікулера - п’ятирічний хлопчик.

Al Tg3 un documento esclusivo della cabina della funivia del Mottarone, prima della caduta, agli atti dell'inchiesta sul disastro costato la vita a 14 persone. Le immagini per il loro contenuto potrebbero urtare la sensibilità di alcuni pic.twitter.com/en6MHCfS00 — Tg3 (@Tg3web) June 16, 2021

Під час розслідування було встановлено, що система екстреного гальмування не спрацювала через несправний затискач.

Нагадаємо:

Металевий трос, до якого кріпляться кабіни, обірвався, коли кабіна була вже в кінці шляху, поблизу другої з боку гір опори. За різними даними, вона впала з висоти 10-20 метрів. Загальна довжина канатної дороги становить майже 1,5 кілометра. Аварія сталася на останніх хвилинах. Більшість жертв загинули на місці події, частину тіл виявили всередині уламків, а інших викинуло в ліс.

У трагедії на півночі Італії загинули три покоління однієї сім'ї, подружжя, яке святкувало 40-річчя дружини, та заручені пари, які невдовзі збиралися побратися.

В Італії заарештували трьох осіб з компанії-оператора канатної дороги через аварію. Серед підозрюваних — директор компанії Ferrovie del Mottarone, інженер та керівник оперативного відділу.

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