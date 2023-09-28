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З'явилося відео, як спецслужби Азербайджану арештували "ексголову" Карабаху Рубена Варданяна

З'явилося відео, як спецслужби Азербайджану арештували "ексголову" Карабаху Рубена Варданяна

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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З'явилося відео, як спецслужби Азербайджану арештували "ексголову" Карабаху Рубена Варданяна

"Ексголова" Карабаху Рубен Варданян. ФОТО: скрин із відео

За рішення суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Спецслужби Азербайджану затримали та арештували "ексголову" Карабаху, російського мільярдера Рубена Варданяна. 

Відео затримання опублікувала пресслужба ДБР Азербайджану.

За даними ДБР, колишнього голову "уряду" Карабаху підозрюють у фінансуванні тероризму, участі у створенні та діяльності збройних формувань або груп та незаконному перетині кордону.

"Рубен Варданян, будучи громадянином іноземної держави, у вересні 2022 року незаконно перетнув державний кордон Азербайджанської Республіки поза пунктами пропуску з метою вчинення терористичних та диверсійних актів, а також проник до місця тимчасового проживання російських миротворців у Карабаському економічному районі Азербайджанської Республіки. Також він та інші злочинці сформували та організували діяльність збройних формуваньКрім того, Рубен фінансував тероризм, спрямовуючи кошти на організацію терористичної діяльності цих незаконних збройних формувань", - йдеться у повідмоленні.

У відомстві нагадали, що Рубен Варданян був затриманий 27 вересня 2023 року "за вчинені ним протиправні дії" та притягнутий до кримінальної відповідальності. За рішення суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчо-оперативні заходи. 

Нагадаємо, так званий "голова" Карабаху підписав указ про припинення існування невизнаної республіки від 1 січня 2024 року.

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Дата публікації
Перегляди
565
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