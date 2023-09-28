З'явилося відео, як спецслужби Азербайджану арештували "ексголову" Карабаху Рубена Варданяна

За рішення суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Спецслужби Азербайджану затримали та арештували "ексголову" Карабаху, російського мільярдера Рубена Варданяна.
Відео затримання опублікувала пресслужба ДБР Азербайджану.
За даними ДБР, колишнього голову "уряду" Карабаху підозрюють у фінансуванні тероризму, участі у створенні та діяльності збройних формувань або груп та незаконному перетині кордону.
"Рубен Варданян, будучи громадянином іноземної держави, у вересні 2022 року незаконно перетнув державний кордон Азербайджанської Республіки поза пунктами пропуску з метою вчинення терористичних та диверсійних актів, а також проник до місця тимчасового проживання російських миротворців у Карабаському економічному районі Азербайджанської Республіки. Також він та інші злочинці сформували та організували діяльність збройних формувань. Крім того, Рубен фінансував тероризм, спрямовуючи кошти на організацію терористичної діяльності цих незаконних збройних формувань", - йдеться у повідмоленні.
У відомстві нагадали, що Рубен Варданян був затриманий 27 вересня 2023 року "за вчинені ним протиправні дії" та притягнутий до кримінальної відповідальності. За рішення суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчо-оперативні заходи.
Нагадаємо, так званий "голова" Карабаху підписав указ про припинення існування невизнаної республіки від 1 січня 2024 року.
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