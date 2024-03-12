Зʼявився перший офіційний кандидат на посаду генсека НАТО: деталі

Президент Румунії Клаус Йоганніс сьогодні, 12 березня, офіційно оголосив про бажання балотуватися на посаду генсека НАТО.

Про це повідомляє RFI.

“Я вирішив взяти участь у конкурсі на посаду генерального секретаря НАТО”, — заявив президент Румунії.

За словами президента, минуло два десятиліття відтоді, як Румунія стала членом НАТО, яка впродовж 75 років просуває демократію і свободу, а також створила велику мережу партнерів.

Він додав, що кардинальними цінностями Альянсу є верховенство закону, а повага до основних прав і свобод — це компас, який вів усіх до консолідації демократії.

“Парасолька НАТО запропонувала нам найсильніші гарантії безпеки в історії”, — сказав президент Йоганніс.

Війна в Україні

За його словами, військовий конфлікт у Європі став реальністю, яка ще кілька років тому здавалася малоймовірною. А Росію він назвав довгостроковою загрозою для європейського континенту.

Також він додав, що кордони НАТО набувають першорядного значення, і зміцнення східного флангу залишиться довгостроковим пріоритетом.

Йоганніс запевнив, що Румунія довела, що вона є оплотом стабільності та безпеки в регіоні. Країна ініціювала національний пакт з усіма сторонами про виділення 2% ВВП на оборону, і тепер Бухарест досяг 2,5% ВВП.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда має намір запропонувати країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону до 3% від ВВП.

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