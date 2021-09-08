З'являється "нелюдський імунітет": вчені розповіли про вплив на організм людини вакцин від СOVID-19

З'являється "нелюдський імунітет": вчені розповіли про вплив на організм людини вакцин від СOVID-19

Імунітет виробляється у людей, які спочатку перехворіли на коронавірус, а пізніше — вакцинувалися.

У перехворілих на коронавірус і водночас людей, які вакцинувалися від нього — з'являється "надлюдський імунітет". Такого висновку дійшли вчені.

Про це пише видання Daily Mail.

Так званий "гібридний або надлюдський імунітет" з'являється у людей, які вакциновані одним з двох препаратів: Pfizer або Moderna. Експерти пояснюють, що ці вакцини передають людині частину генетичного матеріалу COVID-19, який вчить імунну систему розпізнавати вірус в разі інфекції.

У пацієнтів згодом з'являється безліч антитіл, здатних реагувати на різні види коронавірусу.

"В одному дослідженні пацієнти з цим "гібридним імунітетом" продемонстрували здатність реагувати на нові, більш небезпечні варіанти коронавірусу і, можливо, навіть на штами, які ще не існують", — відзначили в Daily Mail.

Зараз вчені продовжують вивчати стан здоров'я пацієнтів, щоб зрозуміти, як імунітет буде давати раду проти інших штамів вірусу.

Нагадаємо, що в Україні станом на 8 вересня зробили понад 10 млн щеплень. Понад 5,6 млн українців вже отримали принаймні одну дозу, а 4,4 млн людей — дві дози вакцини про коронавірусу.

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