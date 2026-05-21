З ЄС масово депортують мігрантів: які країни потрапили до "чорного списку"

ЄС посилив депортації

Країни Європейського Союзу дедалі жорсткіше реагують на нелегальну міграцію. Попри скорочення кількості нових шукачів притулку, число депортацій у ЄС досягло максимальних показників за останні роки.

Про це йдеться у матеріалі Euronews.

За даними дослідження, протягом останніх чотирьох років потік мігрантів до Європи поступово зменшується. Якщо раніше до країн ЄС прибували близько 5,4 мільйона людей, то вже 2024 року ця цифра скоротилася до 4,5 мільйона.

Тенденція триває і цього року. 2025 року міжнародний захист у Євросоюзі отримали лише 361 тисяча осіб — це найнижчий показник за шість років.

Водночас європейські країни значно активізували процес повернення іноземців до країн походження. Лише за минулий рік міграційні служби видали майже 500 тисяч рішень про репатріацію. Хоча реально депортують лише частину людей, понад 155 тисяч висилок стали рекордом від початку десятиліття.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер заявив під час форуму Europe in Motion, що ЄС завершує масштабне оновлення міграційної системи.

З його слів, Брюссель робить ставку на посилення захисту зовнішніх кордонів та впровадження нової цифрової системи контролю в’їзду та виїзду.

Польща стала ключовим бар’єром на кордоні ЄС

Європейські прикордонники дедалі частіше відмовляють іноземцям у в’їзді. 2025 року до країн ЄС не пустили близько 133 тисяч людей.

Найпоширенішою причиною відмов стала відсутність чіткої мети поїздки. Такі випадки становили майже третину всіх рішень.

Найбільше відмов зафіксували у Польща — польські служби не дозволили в’їзд майже 30 тисячам людей. Друге місце посіла Франція, де кордон не змогли перетнути близько 12 тисяч мігрантів.

Нагадаємо, Польща опинилася в центрі скандалу після заяв Amnesty International щодо депортації українців зі США. Правозахисники стверджують, що через польські аеропорти примусово повертають людей до країни, де триває війна.

