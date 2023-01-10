За 10 днів - 7 аварій: російські літаки масово ламаються, чим далі - тим гірша ситуація

Основною причиною масових поломок є відсутність належного обслуговування бортів через дефіцит запчастин у РФ.

В авіагалузі Росії через західні санкції - серйозні проблеми. Лише від початку 2023 року в РФ сталося щонайменше щонайменше 7 аварій за участі літаків.

Про це пише The Moscow Times.

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Автори статті зазначають, що впродовж 2022 року на території країни-агресорки сталося понад 130 інцидентів, пов'язаних з авіаційним транспортом. Відомо про 28 авіакатастроф. Це викликає занепокоєння в експертів авіагалузі. Основною причиною масових поломок вони називають відсутність належного обслуговування бортів через дефіцит запчастин у країні.

Видання наводить останні інциденти, пов'язані з аваріями літаків. За даними ЗМІ, пасажирський рейс Utair змушений був приземлитися в Західному Сибіру у зв'язку з несправність кондиціонера. 6 січня міжнародний рейс Azur Air з 263 людьми на борту, який прямував до Таїланду, повернувся до Новосибірська через пошкодження лобового скла.

Також цього року вже сталася аварія з жертвами. На Далекому Сході Росії зазнав аварії літак Ан-2 радянського виробництва. Внаслідок авіакатастофи двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення.

Росія має серйозні проблеми з обслуговуванням літаків

Після вторгнення Росії до України Європейський союз запровадив санкції, зокрема проти авіагалузі. Серед обмежень - для росіян закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці висунули вимогу повернути всі літаки їхнім власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки.

Через санції найбільша авіакомпанія Росії "Аерофлот" почала розбирати літаки. З них знімають справні частини та переставляють на інші літаки. Втім, попри запроваджені обмеження, "Аерофлот" придбав в ірландської лізингової компанії десять далекомагістральних літаків Boeing 777-300ER. Угода відбулася 30 грудня 2022 року.

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