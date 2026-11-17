Атака на НПЗ у Башкортостані — ілюстративне фото / © ТСН.ua

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У ніч проти 17 листопада Сили оборони України завдали удару по одному з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії — підприємству «Газпром нефтехім Салават» у Республіці Башкортостан.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Атака на НПЗ у Башкортостані: що відомо про наслідки

За інформацією Генштабу, після влучання на території підприємства пролунали вибухи, а згодом спалахнула масштабна пожежа.

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Ураження такого об’єкта має послабити можливості російського паливно-енергетичного комплексу та вплинути на забезпечення потреб армії РФ.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Що виробляє завод «Газпром нефтехім Салават» і чим він важливий для РФ

У Генштабі наголосили, що «Газпром нефтехім Салават» — один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Його потужності дають змогу переробляти близько 10 мільйонів тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє, зокрема:

автомобільний бензин і дизельне пальне;

авіаційне пальне;

мастильні матеріали та іншу нафтохімічну продукцію.

«Пожежа в Салаваті — це менше пального для танків, вантажівок і літаків, що воюють проти України, і менше грошей, за які Росія продовжує цю війну», — наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

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У військовому командуванні зазначили, що удари по російській нафтопереробній інфраструктурі є частиною заходів із послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії.

У Генштабі також нагадали, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

«Далі буде. Слава Україні!» — додали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що в ніч проти 17 листопада безпілотники атакували Башкортостан. Після серії вибухів на території нафтохімічного комплексу «Газпром нафтохім Салават» спалахнула пожежа. Місцеві жителі публікували відео із загравою над підприємством. Також через загрозу повітряних атак в аеропорту Уфи тимчасово запровадили обмеження на польоти.

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