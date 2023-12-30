За 2023 рік довіра до правлячої коаліції в Німеччині знизилася до 23% — ЗМІ

Правляча коаліція у 2024 році планує провести реформи у сфері надання притулку, прикордонного контролю та оподаткування, що може виправити ситуацію.

Рік тому канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що правляча коаліція, яку відповідно до партійних кольорів прийнято називати "Світлофор", "залишиться вірною свого шляху". За рік уряд ухвалив рішення про відмову від ядерної енергетики, відмовився також від вугілля, зіткнувся з масштабною міграційною кризою та скороченням економіки майже на 1%. Крім того, влада в Німеччині не може вирішити проблему з бюджетом, в якому останнім часом з'явилася зяюча дірка. В результаті за рік рейтинги "Світлофора" впали выд 33% до 23% — це рекордно низький показник.

Про це повідомляє BILD.

"Очікування від "Світлофора" зараз невеликі", — говорить в інтерв'ю BILD дослідник громадської думки з інституту INSA Герман Бінкерт.

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Однак Бінкерт зазначає, що наступного року "Світлофор" планує провести реформи у сфері надання притулку, прикордонного контролю та оподаткування, що може виправити ситуацію.

Нагадаємо, Німеччина продовжить військову підтримку України і у 2024 році. Більше того, раніше запланована підтримка України може надаватися з федерального бюджету без ухвалення рішення про її перевищення.

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