Скільки журналістів загинуло у світі 2024 року - "Репортери без кордонів" назвали число

Всього за останні 20 років у світі було вбито близько 1,7 тисячі журналістів, найбільше в період з 2012 до 2015 року.

Звіт міжнародної організації "Репортери без кордонів" (RSF) зафіксував тривожне збільшення атак на журналістів у 2024 році, особливо в зонах конфліктів — там зосереджена половина вбивств журналістів, зафіксованих цьогоріч.

Про це повідомила пресслужба організації.

"Кількість журналістів, загиблих під час висвітлення конфліктних зон по всьому світу — в Іраку, Судані, М’янмі, Україні та в зоні війни в Газі — досягла п’ятирічного максимуму", – йдеться в повідомленні.

Найнебезпечнішим для журналістів регіоном, на думку RSF, стала Газа: на сектор Газа припало майже 30% журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Азія залишається другим регіоном з найбільшою кількістю загиблих медійників у 2024 році — через велику кількість журналістів, загиблих у Пакистані (7) та під час демонстрацій у Бангладеш (5).

За даними звіту, від початку повномасштабної агресії РФ у лютому 2022 року в Україні загинуло щонайменше 13 журналістів.

На сьогоднішній день ув'язнено по всьому світу 550 журналістів – це на 7% більше, ніж минулого року. Найбільше журналістів заарештовано у таких країнах:

Китай (124, у тому числі у Гонконгу);

М'янма (61);

Ізраїль (41);

Білорусь (40).

Варто додати, що в цьому році заарештовано ще 8 медійників, а 100 журналістів досі вважаються зниклими безвісти у 34 країнах світу.

Нагадаємо, до України під час останніх репатріаційних заходів не повернули тіло української журналістки – Вікторії Рощиної. Обставини її смерті невідомі.

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