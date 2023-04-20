За 5 хвилин день змінився на ніч: Стамбул накрила величезна дощова хмара (відео)

Небувала природна подія сталася ввечері. Вмить місто занурилося в темряву ще до заходу сонця.

Негода накрила Туреччину. Сонячна погода, яка була вранці в Стамбулі, змінилася сильним дощем ближче до полудня. Містяни стали свідками надзвичайного природного явища.

ПРо це йдеться у виданні Turkiye Gazetesi.

“Перед зливою місто раптово накрили дощові хмари. День змінився на ніч”, - написали турецькі медіа.

Відомо, що хмара була завтовшки 7 км.

Перед тим ввечері містяни пережили сильну зливу.

"Згодом, борючись із дощем і транспортним колапсом, жителі Стамбула також стали свідками рідкісного природного явища. 7-кілометрова хмара закрила сонце за 5 хвилин. Коли раптово стемніло, містяни запанікували", - йдеться у джерелі.

Нагадаємо, напередодні киян налякали загадкові світлові стовпи в небі. Науковці вже пояснили рідкісне природне явище у небі над столицею.

Раніше йшлося про те, що у небі над столицею України містяни бачили загадкові цятки вночі.

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