За 5 хвилин день змінився на ніч: Стамбул накрила величезна дощова хмара (відео)

Небувала природна подія сталася ввечері. Вмить місто занурилося в темряву ще до заходу сонця.
Негода накрила Туреччину. Сонячна погода, яка була вранці в Стамбулі, змінилася сильним дощем ближче до полудня. Містяни стали свідками надзвичайного природного явища.
ПРо це йдеться у виданні Turkiye Gazetesi.
“Перед зливою місто раптово накрили дощові хмари. День змінився на ніч”, - написали турецькі медіа.
Відомо, що хмара була завтовшки 7 км.
Перед тим ввечері містяни пережили сильну зливу.
"Згодом, борючись із дощем і транспортним колапсом, жителі Стамбула також стали свідками рідкісного природного явища. 7-кілометрова хмара закрила сонце за 5 хвилин. Коли раптово стемніло, містяни запанікували", - йдеться у джерелі.
Нагадаємо, напередодні киян налякали загадкові світлові стовпи в небі. Науковці вже пояснили рідкісне природне явище у небі над столицею.
Раніше йшлося про те, що у небі над столицею України містяни бачили загадкові цятки вночі.
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