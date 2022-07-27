За 5 років побільшало удвічі: стало відомо, скільки українців ведуть у Польщі свій бізнес

У Польщі серед іноземців-власників фірм стає все більше українців.

Станом на кінець травня 2022 року у Польщі майже 7,5 тисяч громадян України офіційно займалися бізнесом.

Про це повідомляє bankier.pl.

Українці на сьогодні є найбільш численною групою іноземців, які відкривають свої фірми в Польщі. За останні 5 років кількість українців, які зареєстрували бізнес у Польщі та сплачують соціальні внески до ZUS, зросла понад удвічі – від 3376 до 7458 осіб.

За даними статистики, торік їх побільшало одразу на 18% (на 1059 осіб). І це, як вказується, найбільше зростання за останні 7 років.

Щодо квітня та травня 2022 року спостерігався невеликий приріст фірм, які заснували громадяни України в Польщі: 141 та 144 проти 76 та 108 відповідно в аналогічному періоді минулого року. Загалом за п'ять місяців 2022 року кількість нових офіційно зареєстрованих підприємців з України в Польщі склала 483 особи.

Наведені статистичні дані містять також інформацію і щодо тих українських підприємців, які відновили діяльність після періоду призупинення.

Нагадаємо, українці в Польщі можуть отримати ще одну грошову допомогу.

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