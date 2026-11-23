Російські військові (ілюстративне фото)

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Росія розпочала масштабну реконструкцію військового гарнізону поблизу кордону з Фінляндією. Супутникові знімки показали знесення десятків будівель та облаштування нової військової інфраструктури. Москва планує збільшити чисельність розташованого там військового з'єднання до 11 тисяч осіб.

Про це повідомляє фінський мовник Yle, який дослідив супутникові знімки російських військових об'єктів на Карельському перешийку.

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Йдеться про гарнізон у Кам'янці, розташований приблизно за 60 кілометрів від фінського кордону. Це один із ключових об'єктів російських сухопутних військ на фінському напрямку, де дислокується 69-та мотострілецька дивізія.

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Росія збільшує кількість військ біля Фінляндії

Від кінця 1990-х років у Кам'янці базувалася бригада чисельністю близько 4400 військовослужбовців. Тепер Росія формує на її основі дивізію, яку планує розширити до 11 тисяч солдатів.

Водночас, за даними Yle, формування нового з'єднання ще не завершене. Частина його військових уже бере участь у війні проти України, зокрема на Харківщині.

Розбудова гарнізону пов'язана із рішенням Москви посилити військову присутність на північному напрямку. 2024 року Росія відновила Ленінградський військовий округ, оголосивши про нарощування військ у відповідь на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Що показали супутникові знімки

Протягом 2026 року на території гарнізону демонтували десятки старих споруд. Серед них — ангари для військової техніки, ремонтні приміщення, казарми та їдальні.

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Колишній співробітник фінської військової розвідки, експерт Марко Еклунд пояснив, що частина знесених споруд могла тривалий час не використовуватися.

За його оцінкою, Росія також облаштовує новий навчальний центр зі стрільби та бойової підготовки.

На території полігона вже з'явилися криті стрільбища й укриття для військових. Для проведення навчань розчистили ділянку завдовжки понад кілометр, а поблизу викопали водойми для гасіння можливих пожеж.

Еклунд зазначив, що Кам'янка має сприятливі умови для військових тренувань, оскільки полігони розташовані на значній відстані від населених пунктів.

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«Коли в підрозділі тисячі людей, стрілецька підготовка має бути своєрідним конвеєрним виробництвом. Потрібна сучасна інфраструктура, яка працює», — пояснив експерт.

Військове будівництво охопило й інші гарнізони

Приблизно за вісім кілометрів на схід від Кам'янки, у гарнізоні Кирилівське, також зафіксували нові будівлі.

Зокрема, там звели великий комплекс, призначення якого поки залишається невідомим. Еклунд припускає, що він може використовуватися для військової підготовки.

Паралельно російська влада модернізує житлову інфраструктуру для військовослужбовців та їхніх родин. За інформацією «Інтерфаксу», «Газпром» під'єднав до газової мережі 22 багатоквартирні будинки в Кам'янці, де загалом розташовано близько 1600 квартир.

Наразі в гарнізоні та прилеглому житловому районі мешкають приблизно 8000 людей.

Крім того, Yle раніше повідомляв про будівництво та реконструкцію інших російських військових об'єктів у районі Петрозаводська.

Водночас розширення військової інфраструктури супроводжується корупційними скандалами. Зокрема, наприкінці жовтня в Росії затримали командувача Ленінградської військово-морської бази та співробітника фінансового управління Міноборони за підозрою в отриманні хабарів.

Таким чином, Росія поступово розбудовує військову інфраструктуру поблизу Фінляндії, хоча заявленого збільшення чисельності військ до запланованого рівня поки не досягнуто.

Як НАТО готується до можливої агресії Росії

Нагадаємо, за даними Bloomberg, головнокомандувач сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич розробляє секретну стратегію швидкої перемоги в разі нападу Росії на східний фланг Альянсу. Документ під назвою «Теорія перемоги» передбачає активне використання дронів, штучного інтелекту та інших сучасних технологій.

Тим часом 20 листопада, під час масованої атаки РФ на Україну, в повітряному просторі Польщі зафіксували невідомі об'єкти. У відповідь генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що Альянс захищатиме кожен сантиметр польської території.

Водночас полковник ЗСУ у відставці Дмитро Кащенко припускає, що Росія систематично перевіряє готовність НАТО до реагування, зокрема через порушення повітряного простору ракетами та безпілотниками.

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