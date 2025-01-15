За 72 години у Стамбулі раптово померли 19 людей: більшість з них — іноземці

У реанімації перебуває велика кількість отруєних людей у важкому стані, тому кількість загиблих ще може зрости.

Щонайменше 19 людей, переважно іноземних громадян, померли в Стамбулі протягом останніх 72 годин після вживання підроблених алкогольних напоїв.

Про це повідомило в середу, 15 січня, турецьке видання TRT Haber.

Загалом через отруєння метанолом було госпіталізовано 65 осіб.

За інформацією щоденної газети BirGun, більшість постраждалих були іноземними громадянами. Йдеться про громадян Туркменистану, які купували фальсифікований алкоголь у своїх співвітчизників у Стамбулі.

Також читайте У Стамбулі раптово обвалився житловий будинок: моторошний момент потрапив на відео

Турецькі ЗМІ повідомляють, що в реанімації перебуває велика кількість отруєних людей у важкому стані, тому кількість загиблих ще може зрости. Окрім того, значна кількість людей, які вживали підроблений алкоголь, втратила зір.

Відкривши розслідування для з'ясування обставин події та встановлення відповідальності, турецька поліція затримала двох осіб. За першими висновками з’ясувалося, що підозрювані виготовляли фальсифіковані напої в будинку, розташованому неподалік від місця роботи.

Під час обшуків у них вдома виявили близько 50 літрів фальсифікованого алкоголю та 36 пігулок наркотичних речовин, ваги високої точності, опійну смолу, підроблені імміграційні документи та велику кількість інших наркотиків.

Крім того, 63 точки продажу підроблених напоїв були закриті в ході поліцейської операції, повідомив губернатор Стамбула Давут Гюль.

Прокуратура порушила розслідування проти двох туркменських громадян за ненавмисне вбивство, торгівлю наркотиками, виробництво і збут контрафактного алкоголю, несанкціоноване зберігання лікарських речовин, торгівлю людьми і підробку документів, повідомляє Cumhuriyet.

Загалом у 2024 році 110 людей було госпіталізовано після вживання підроблених алкогольних напоїв у Стамбулі, 48 з них померли, йдеться в заяві губернатора Стамбула в мережі X.

Причиною смертей вважають фальсифіковані алкогольні напої з метанолом, токсичним спиртом, який використовується в промисловості та побутових виробах. Ця речовина використовується у виробництві антифризу або рідини для омивання вітрового скла, лаку тощо.

Метанол можна додавати в інші алкогольні напої, щоб підвищити міцність або знизити ціну, але він може викликати сліпоту, пошкодження печінки та смерть.

Нагадаємо, раніше у грудні минулого року в Стамбулі померло 17 людей після вживання підробленого алкоголю.

Читайте також: