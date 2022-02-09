За 90 км від кордону з Україною: у Польщі приземлилося ще чотири літаки з американськими десантниками

За 90 км від кордону з Україною: у Польщі приземлилося ще чотири літаки з американськими десантниками

Напередодні в аеропорту Жешув-Ясенка приземлилися три борти з американськими десантниками.

Мінімум чотири американські військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III з підрозділами зі складу 82-ї повітряно-десантної дивізії Армії США прибули до Польщі.

Про це пише "Інтерфакс" із посиланням на дані західних авіаційних ресурсів.

Літаки, що вилетіли з бази Форт-Брегг (штат Північна Кароліна), приземлилися в аеропорту польського міста Жешув, розташованого за 90 км від кордону з Україною. Там буде розміщено загалом 1,7 тис. американських десантників у складі бригадної бойової групи 82 повітряно-десантної дивізії.

Напередодні в аеропорту Жешув-Ясенка приземлилися три борти з американськими десантниками. Ще один транспортник C-17A Globemaster III прибув із вантажем з авіабази під містом Дувр (штат Делавер).



За наявними даними, до Польщі вже перекинуто щонайменше 750 військовослужбовців 18-ї повітряно-десантної дивізії Армії США. За повідомленням Командування Армії США у Європі, передова група американських десантників прибула до Польщі ще в неділю. Військово-транспортний літак доставив до Жешува командира 82-ї дивізії генерала Крістофера Донах'ю, кілька десятків військовослужбовців та військову техніку. Минулого тижня на авіабазу у Вісбадені до Німеччини вже прибули військовослужбовці оперативної штабної групи 18-го повітряно-десантного корпусу, до складу якої входить 82-а дивізія.

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